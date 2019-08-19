Лесопилка разрушает областную дорогу в районе эстонской границы

Тяжёлая техника устроит на дороге "весёлую жизнь" всем, кто не она. Фото; ГКУ "Ленавтодор".

Тяжёлая техника устроит на дороге "весёлую жизнь" всем, кто не она. Фото; ГКУ "Ленавтодор".

Представитель ГКУ «Ленавтодор» обратился в полицию с требованием предотвратить разрушение трассы «Сланцы-Втроя» из-за безответственных действий ООО «Гефес».

Как стало известно GazeteSPb, поводом для обращения стало то, что рабочие лесопилки, расположенной на арендованной «Гефесом» земле засыпали водоотводную канаву и расширили действующий съезд. Это позволило осуществлять с территории лесопилки выезд тяжело гружённой техники, однако, по мнению представителя «Ленавтодора», угрожает действующей трассе.

Дело в том, что теперь на месте полосы отвода образовался утрамбованный плацдарм, засыпанный влажной землёй, которую КАМАЗы выносят на проезжую часть трассы «Сланцы-Втроя». Огромное количество грязи создаёт на участке угрозу аварий, что особо критично, если учесть вес проходящих здесь автомобилей.

Как сообщили в ведомстве, опасность незаконных съездов не стоит недооценивать — они заставляют водителей выезжать на полосу встречного движения, а ликвидация водоотводных канав ведёт к переувлажнению и деформации дорожного полотна.

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