Швейцарские истребители сопровождали самолёт Кремлёвской делегации

Два истребителя ВВС Швейцарии несколько минут сопровождали самолёт специального отряда «Россия» в районе Женевы.

На борту находилась российская делегация, включая помощника президента Юрия Ушакова и Дмитрия Пескова, а также журналисты, которые будут освещать грядущую встречу глав России и Франции, передают РИА «Новости».

По словам Дмитрия Пескова, подобная практика не является уникальной.

«Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства», — сказал он.

Напомним, что Владимир Путин прибудет во Францию 19 августа для переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном. В повестке дня — международные дела, связанные с войнами в Сирии и Ливии, ситуацией в Персидском заливе и Иранской ядерной программой.

Ранее GazetaSPb сообщала, что были устранены юридические препятствия для строительства «Северного Потока-2» по территории Финляндской акватории Балтийского моря.