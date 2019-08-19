«Северному Потоку-2» в Финляндии — быть

Высший административный суд отклонил иск об оспаривании решения правительства Южной Финляндии, ранее разрешившего провести по её территории две трубы российского газопровода.

Иск ранее подала зарегистрированная в Польше экологическая организация Client Earth Prawnicy dla Ziemi. Суд первой инстанции вообще не стал его рассматривать, не сумев понять, какое отношение поляки имеют к экологии Финляндии. Апелляция на это решение была рассмотрена Высшим административным судом, принявшим дело к рассмотрению. Однако не нашёл в проведённых перед началом строительства газопровода экологических экспертизах никаких нарушений и, следовательно, позволил продолжать строительство, сообщает служба новостей Ylе.

Напомним, Nord Stream 2 AG (Россия — Германия) пройдёт по дну Балтийского моря, включая 374 километра Финляндской экономической зоны. Общая протяжённость газопровода — 1200 километров. Проектную документацию для него Газпром планирует завершить до конца 2019 года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в правительстве всерьёз задумались о том, чтобы ограничить использование мобильных телефонов в школах.