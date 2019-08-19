Школьников оставят без мобильных телефонов

Рабочая группа Минпросвещения, Роспотребнадзора и Рособрнадзора рекомендовала регионам России ограничить использование мобильных телефонов в школах.

Как рассказали в министерстве просвещения, данная мера направлена на сохранение здоровья учащихся, а также повышение эффективности учебного процесса. Более того, утверждается в документе, с подобной мерой согласны не только педагоги и родители, но и сами обучающиеся.

«В ходе опроса 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков», — сообщили в ведомстве.

Исключения сделают для тех, кому телефон нужен по медицинским показаниям (к примеру, для контроля сахара в крови).

Точные формы, в которых будет происходить возможное ограничение пока не ясно — возможно добровольно-принудительный перевод техники в «авиарежим», либо изъятие и помещение в специальные места хранения.

Окончательное решение по данному вопросу планируется принять после выборочных испытаний предложения, в ходе которых специалисты выяснят, улучшит ли лишение техники здоровье учащихся и их академические показатели.

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