Сирия разбомбила вторгнувшуюся турецкую колонну. В районе замечены ВКС РФ

Колонна турецкой бронетехники остановила своё движение после того как подверглась обстрелу со стороны армии сирийского правительства в провинции Идлиб.

Авиаудар произошёл утром 19 августа во время движения бронеколонны к городу Хан-Шейхун, сообщает турецкое агентство Demirören Haber Ajansı (DHA). По версии агентства, техника шла для усиления одного из блокпостов, в районе которого сейчас наблюдается обострение турецко-сирийского конфликта (официально стороны не находятся в состоянии войны).

Одновременно с этим Syria.TV со ссылкой на собственные источники указывает, что конвой вёз подкрепления и оружие террористам, засевшим в городе Хан-Шейхун, который сейчас штурмует Сирийская армия при поддержке российских и иранских войск. По данным агентства, турецкая колонна окончательно остановила своё движение после того как в воздухе появились самолёты ВКС РФ.

Министерство обороны Турции сообщило Reuters, что в результате удара погибло 3 и получили ранения 12 человек из гражданского сопровождения колонны.

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