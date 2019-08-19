Петербургские МФЦ расширяют списки услуг

Новые услуги смогут получить петербуржцы и гости города в Многофункциональных центрах региона.

Так, отныне там можно будет получить разрешение на реконструкцию объектов капитального строительства; внести сведения о площадках накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО), либо оформить разрешительную документацию на создание таковых; подать заявки о начале/завершении строительства ИЖС и садовых домов; встать на учёт в качестве лица, имеющего права на предоставление земельного участка, а также установить сервитут.

Большую часть новых услуг можно получить уже сейчас, остальные будут подключены к системе по мере согласования документов.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, чего ждать от грядущей «Ночи кино».