Петербургские МФЦ расширяют списки услуг

Петербургские МФЦ расширяют списки услуг
МФЦ расширяет услуги "одного окна". Фото: pixabay.com

Новые услуги смогут получить петербуржцы и гости города в Многофункциональных центрах региона.

Так, отныне там можно будет получить разрешение на реконструкцию объектов капитального строительства; внести сведения о площадках накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО), либо оформить разрешительную документацию на создание таковых; подать заявки о начале/завершении строительства ИЖС и садовых домов; встать на учёт в качестве лица, имеющего права на предоставление земельного участка, а также установить сервитут.

Большую часть новых услуг можно получить уже сейчас, остальные будут подключены к системе по мере согласования документов.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, чего ждать от грядущей «Ночи кино».

документы ижс мои документы мфц сервитут тко
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы самые шумные и самые тихие города России
Пострадавшего в ДТП на КАД Петербурга спасали на вертолете
Петербургские МФЦ расширяют списки услуг
Статья о неуважении к власти впервые применена в Петербурге
Арбитражный суд Петербурга вскоре переедет в новое здание
Британцы заслали в Москву 20 млн живых насекомых
Фантастическая «Ночь кино» и где её посмотреть
С 1 сентября разъехаться на Лиговском путепроводе станет проще