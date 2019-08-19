Фантастическая «Ночь кино» и где её посмотреть

Ежегодная всероссийская акция, посвящённая популяризации кинематографа, «Ночь кино» пройдёт в Петербурге 24 августа.

В основной части мероприятия нон-стопом покажут три фильма, отобранных на всероссийском голосовании:

«Балканский рубеж» Андрея Волгина: патриотический боевик, посвящённый событиям «Броска на Приштину» — одному из переломных моментов Югославской войны, когда российский миротворческий контингент сумел раньше западных войск занять аэропорт «Слатина» (что, фактически, предотвратило продолжение геноцида сербского населения в регионе). Помимо прочего — один из единичных фильмов о российских добровольцах на постсоветских войнах.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова: новогодняя комедия. Желающий сохранить синекуру в виде работы в отделении на самой богатой улице страны (возможно и мира, но это не точно), полицейский решает имитировать ограбление банка, чтобы доказать необходимость сохранения участка. Всё, естественно, идёт не так как задумано.

«Домовой» Евгения Бедарева: семейная комедия в жанре городского фентези. Обнаружив в новой квартире не очень гостеприимного домового, переехавшая семья оказалась огорчена. Однако уже скоро, когда над квартирой повисает угроза злобной колдуньи, и люди, и домовой вынуждены действовать вместе.

Узнать, какие кинотеатры (библиотеки, театры, культурные центры) участвуют в акции, и какие дополнительные мероприятия будут проходить в конкретной локации, можно узнать на официальном сайте акции.

Вход на мероприятия свободный, в отдельные пункты проведения — по предварительной регистрации. Начало кинопоказа в 20:00.

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