В интернет магазине: Как отличить искренний отзыв от проплаченного?

Написание отзывов на товары и услуги давно стало бизнесом. О покупателе тут думают в последнюю очередь. Фото: pixabay.com

Написание отзывов на товары и услуги давно стало бизнесом. О покупателе тут думают в последнюю очередь. Фото: pixabay.com

Сегодня любая торговая онлайн-площадка, будь это платформа записи к частным врачам, или интернет-магазин, снабжена полем для отзывов. Вот только верить из них можно не всем.

Доверять мнению знакомых или незнакомых людей, чтобы определиться с покупкой — прочно въевшаяся в россиян привычка. Реклама тут — плохой советчик, а чтобы разобраться в длинном списке технических характеристик товара, зачастую, нужно быть специалистом. Вот только в наш век «мнение» — вещь расплывчатая, как и лицо, его оставившее. Сегодня он пишет хвалебные отзывы на памперсы от имени молодой мамы, а завтра со знающим видом разобьёт в пух и прах новый ноутбук премиум-сегмента.

По данным Яндекс-маркета, ежедневно отклоняется более около 25-35% оставленных отзывов. Что, впрочем, отнюдь не гарантирует добросовестность оставшихся.

«Из-за развитой индустрии копирайтерства и фальшивых отзывов отсутствует нормальная конкуренция за качество обратной связи от покупателей», — констатирует заместитель руководителя «Роскачества» Илья Лоевский.

В организации привели несколько советов, которые могут помочь если не убедиться в компетентности советчика, то хотя бы понять, держал ли он в руках то, что описывает.

Наличие типично рекламных оборотов, навроде «восторг», «лучшая фирма», «сделано лучше всех», «тут самая низкая» цена, равно как и призывы «попробовать и убедиться». Такое даже за деньги пишут, испытывая острое чувство стыда, но никак не по порыву души. Многократное упоминание названия компании или полного названия товара в тексте отзыва говорит о том, что он был оптимизирован для поисковых систем. Зачем это тому, кто просто хочет поделиться опытом? Отсутствующие детали, поверхностная информация — признак того, что у автора горел план по количеству комментариев. Или он просто не разбирается в данной категории товара, а высказаться хочется. Лучше проигнорировать. Может вызывать сомнение и противоположное — переполнение отзыва сверхподробными фактами о товаре. Информация о качестве матрицы фотоаппарата — нормально. Полстраница, посвящённые каждой технической детали матрицы — сомнительно, такое обычно приберегают для специализированных форумов. Несколько отзывов об одном товаре, написанные одинаковым стилем (да ещё и с одинаковыми ошибками) означают либо подрабатывающего студента, либо дополнительные пару тысяч охраннику на проходной фирмы-производителя. «Настоящие» отзывы не подчиняются системе — они пишутся тогда, когда у автора находится время и желание. Если возможна группировка по дате-времени, то скорее всего поработал специалист-копирайтер. Отзыв, на 50% состоящий из недостатков товара, которым затем находится оправдание, скорее всего является попыткой производителя хоть как-то сбыть неудавшуюся линейку. Отзывы на сайтах компаний, какими бы «вкусными» они не были — самый плохой источник. Даже если допустить, что не все они (а только 75%) написаны сотрудниками фирмы, то уж негатив скорее всего удалят.

Если покупка стоит больших денег, говорят специалисты, то неплохим способом удостовериться в качестве товара будет связь с автором показавшегося вам адекватным отзыва. Копирайтер, скорее всего, просто проигнорирует, а от реального покупателя можно получить ответы на интересующие вопросы.

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