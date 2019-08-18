Не взлетел: «Люди Икс: Тёмный феникс» стал самым провальным фильмом франшизы

Фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс» заслужил сомнительное звание наиболее провального фильма, снятого по выдуманной вселенной «Людей X».

Как сообщает Box Office Mojo, сборы фильма составили всего лишь 252 миллиона доллара при затратах в 200 миллионов, что для кинобизнеса приравнивается к провалу. Кроме того, он побил предыдущий антирекорд франшизы — фильм 2000-го года «Люди X», который, собрал в мировом прокате 296,3 миллионов долларов при бюджете в 75 миллионов. Умудрился побить, несмотря на то, что за прошедшие 19 лет цены на билеты в кино сильно увеличились за счёт инфляции.

Любопытно, что даже из полученных «Фениксом» денег на территории США им были получены лишь около 26% общей суммы — что нетипично для «супергеройских» фильмов, основанных на типично американском явлении — комиксах.

Единственное, что можно поставить в заслугу кинокартине — лидерство в отечественном прокате, где она собрала 225 миллионов рублей за первые четыре дня.

Любопытно, что сюжетная арка о Тёмном Фениксе берёт начало из комиксов — и попытка снять её уже однажды была. Несмотря на то, что «Люди Икс: Последняя битва» не стал финансовой неудачей, он получил относительно низкие рейтинги кинокритиков. Исправить это у своеобразного «ремейка» не вышло. На известном агрегаторе рецензий «Rotten Tomatoes» у кинокартины 23 балла из 100.

«»Тёмный феникс» заканчивает эру «Людей Икс», делая вторую попытку экранизировать классический комикс — с очень разочаровывающими результатами», — таков консенсус критиков портала.

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