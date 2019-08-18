Мужчина выстрелил в голову женщине, сделавшей ему замечание

Интернет-мем про "тебе что, в голову выстрелить?" пару лет назад был популярен в интернете. Теперь почему-то не смешно. Фото: pixabay.com

Интернет-мем про "тебе что, в голову выстрелить?" пару лет назад был популярен в интернете. Теперь почему-то не смешно. Фото: pixabay.com

Вечером 16 августа женщина с коляской прогуливалась с ребёнком по территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы (ТиНАО). Закончилось это, увы, пулевым ранением головы.

Во время прогулки женщина обратила внимание на пьяного мужчину, который ругался с обитателями окрестных домов. После сделанных ему замечаний он прекратил ссору, последовал за потерпевшей в подъезд, где и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета. К счастью, женщина выздоровела, хоть и отправилась в больницу, передает АГН «Москва».

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Сегодня, 18 августа, стало известно, что подозреваемый 1977-го года рождения задержан. В скором времени ему будет выбрана мера пресечения.

Напомним, ранее GazetaSPb писала о возможных направлениях, на которые будут направлены деньги из Фонда национального благосостояни.