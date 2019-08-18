Куда чиновники потратят триллионы из Фонда национального благосостояния?

В июле количество валюты, скопленное в Фонде национального благосостояния, наконец, превысило 7% ВВП — а значит, в будущем году его можно будет тратить. И ключевой вопрос «на что?» становится всё ближе.

Фонд национального благосостояния — сверхзапасник государственной казны. С 2017-го года туда отчисляется весь доход от продажи нефти по цене свыше 40 (изначально) долларов за баррель. Данная цифра индексируется каждый год на 2% — таким образом сейчас в ФНБ попадают все нефтяные деньги при цене больше 41,6 доллара за баррель. Упрощая — если сегодня баррель Brent стоит 58,69$, то с каждой проданной единицы в Фонд отправится 17,09 доллара. При нынешней динамике это будет означать, что в следующем году чиновникам понадобится распределить более 1,8 триллиона рублей.

Как передают РИА «Новости», настроения Центробанка соответствуют его названию — лучше десять раз подумать, прежде чем тратить. С 2017-го минуло два года, ситуация в экономике изменилась, так что порог в 7% ВВП, начиная с которого можно вкладывать «лишнее» в российскую экономику можно и увеличить. Мотивировка простая — появление в стране лишних денег может не улучшить ситуацию, а вызвать инфляцию и повысить цены, обесценив всё сделанное.

Министерство финансов, в свою очередь, давно предлагало направлять излишки ФНБ на кредитование экспорта. Выдать деньги взаймы торговым партнёрам за рубежом, предварительно договорившись, что на них купят товары у нас же, тем самым простимулировав реальный сектор экономики. С этим предложением ведомство уже выходило на заседание Госдуму, однако там ответили, что оно должно быть согласовано со Счетной палатой и Банком России. Первая согласилась, второй ответил, что пока нет достаточных данных для того чтобы дать конкретный ответ. Подчинённые Силуанова, впрочем, сдаваться не собираются и собираются осенью вновь направить предложения — уже как законопроект.

Однако не министерствами едиными — к примеру, Газпрому бы не помешали деньги для развития индустрии сжиженного газа и строительства крупнейшего газохимического предприятия в Усть-Луге. Письмо с таким предложением уже было направлено главе правительства Дмитрию Медведеву.

На удивление близко к земле стоит глава «Росгеологии» Сергей Горьков. Коль скоро средства Фонда происходят из добычи полезных ископаемых, то неплохо бы направить часть средств на поиск и разработку их новых источников. Главный геолог отмечает, что несовершенство статистики на сегодняшний день не позволяет отметить, сколько конкретно готовых к извлечению ресурсов есть в стране — ведь даже там, где запасы есть, вполне может сложиться ситуация, когда их добыча стоит дороже, чем за них можно взять на рынке. Создание адекватной базы, которая могла бы быть использована в чрезвычайной ситуации, или просто при окончании какого-либо ресурса в действующих месторождениях, Горьков оценивает в 300 миллиардов рублей за 3 года. Впрочем, половину средств готова выделить сама «Росгеология».

Глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов, в свою очередь, наиболее близко склоняется к тому, чтобы всё взять и потратить. В списке того, на что потратить — водоочистные сооружения, новая техника там, где она нужна, строительство жилья и другие проекты благоустройства. При этом всё вышеперечисленное, при грамотном распоряжении ресурсами, ещё и принесёт дополнительные средства в очень краткий период — что позволит тратить снова.

С этим, однако, не согласен заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. Ранее, комментируя заявление Шувалова, он отметил, что на «благоустройство» и так тратится более чем достаточно, а деньги лучше бы направить в строительную отрасль и инженерную подготовку территорий. Правда чем будут отличаться дома, построенные с подачи Шувалова от домов Мутко до конца не ясно.