Балконный вор разбогател на 2,3 миллиона рублей

В Московском районе Северной столицы предприниматель стал беднее на 2,3 миллиона рублей, которые он хранил дома. А вот кто стал богаче — пока не ясно.

Как сообщили в Главном Управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, с заявлением о соответствующем преступлении в полицию обратился молодой 31-летний человек. По его словам, неизвестный или неизвестные проникли в его квартиру, располагающуюся на улице Ленсовет, воспользовавшись балконом. При осмотре своего имущества потерпевший недосчитался крупной суммы денег.

На данный момент известно только приблизительное время совершения преступления: с 16 по 17 августа 2019 года. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет вора.

Ранее GazetaSPb сообщала, что накануне, 17 августа 9-летнюю девочку изнасиловали в соседнем от её детской площадке доме.