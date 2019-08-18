В Петербурге изнасиловали девятилетнюю девочку

В Петербурге изнасиловали девятилетнюю девочку
Безумное в своём цинизме преступление произошло в городе. Фото: pixabay.com

Трагедия произошла 17 августа 2019 года. С заявлением в полицию обратилась женщина 1964-го года рождения. По её словам, она не может обнаружить вышедшего на прогулку ребёнка.

Девочка 2010-го года рождения нашлась через несколько минут после обращения в полицию, передают Невские новости. Однако когда взрослые попытались понять, где она была, их пробрала дрожь. На данный момент всё выглядит так, что с детской площадке 9-летнего ребёнка увёл неизвестный, который затем надругался на ней в собственной квартире соседнего дома.

В настоящий момент по данному делу (часть 4 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней) задержан ранее судимый по нетяжким статьям безработный мужчина 47 лет.

Расследование продолжается.

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