Китай начинает массовую продажу клонированных котов

Китай начинает массовую продажу клонированных котов
Полная копия вашего любимца обойдется всего в $35.000. Фото: Pixabay

За 35 тысяч долларов можно будет воспроизвести своего питомца.

Компания Sinogene уже давно занимается клонированием животных, а в скором времени запускает массовую продажу клонированных котов и кошек.

Раньше клоны получались более агрессивными, чем свои прототипы, и не отличались долголетием. Последние же эксперименты показали, что более полноценное клонирование стало возможным. Первой удачной копией стал котенок Чеснок, который прожил уже месяц. Появившийся на свет во второй половине июля, он уже успел доказать свою жизнеспособность.

Чжао Цзяньпин, заместитель управляющего компании Sinogene, рассказал, что после успешного опыта с Чесноком организация начнет оказывать официальные коммерческие услуги по клонированию, об этом сообщает издание Zol.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, как ученые объяснили таинственные круги на полях.

Китай клонирование кошки технологии
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