Петербуржца принудили выплатить экс-супруге 200 тысяч

Петербуржца принудили выплатить экс-супруге 200 тысяч
Петербуржец задолжал 200 тысяч рублей своей экс-супруге. Фото: Pixabay

Мужчина побоялся, что его оставят без имущества, поэтому постарался выплатить алименты.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем GazetaSPb сообщили в УФССП России по Санкт-Петербургу. Судебные приставы смогли заставить петербуржца выплатить алименты на содержание бывшей супруги. Он успел задолжать ей 200 тысяч рублей и уклонялся от оплаты.

Чтобы заставить его одуматься, пристав-исполнитель хотел взыскать средства из банка, а также пообещал лишить петербуржца зарплаты и возможности выезжать за пределы России. После мужчину вызвали на беседу, в ходе которой объяснили, что он должен погасить долг, иначе останется без имущества. Он выплатил алименты в полном объеме уже на следующий день.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Кронштадте наказали двух приятелей, которые не платили алименты. Один мужчина остался без машины, а другого посадили на трое суток за решетку.

алименты долг
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рогозин назвал появление Илона Маска вызовом «Роскосмосу»
Деньги, собранные «Русфондом» для Фриске, потратят на помощь детям
Петербуржца принудили выплатить экс-супруге 200 тысяч
Набережную у «Лахта Центра» построят за 3 года
Родителей накажут за шалости подростков в заброшенном здании на ...
В Кремле прокомментировали переговоры Путина и Макрона
Предпенсионеры и жертвы репресий получат бесплатную юрпомощь в Петербурге
«Петроэлектросбыт» объяснился за рекламу аптеки на квитанциях