Петербуржца принудили выплатить экс-супруге 200 тысяч

Мужчина побоялся, что его оставят без имущества, поэтому постарался выплатить алименты.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем GazetaSPb сообщили в УФССП России по Санкт-Петербургу. Судебные приставы смогли заставить петербуржца выплатить алименты на содержание бывшей супруги. Он успел задолжать ей 200 тысяч рублей и уклонялся от оплаты.

Чтобы заставить его одуматься, пристав-исполнитель хотел взыскать средства из банка, а также пообещал лишить петербуржца зарплаты и возможности выезжать за пределы России. После мужчину вызвали на беседу, в ходе которой объяснили, что он должен погасить долг, иначе останется без имущества. Он выплатил алименты в полном объеме уже на следующий день.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Кронштадте наказали двух приятелей, которые не платили алименты. Один мужчина остался без машины, а другого посадили на трое суток за решетку.