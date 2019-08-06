В Кронштадте наказали двух приятелей, которые не платили алименты

Один мужчина остался без машины, а другого посадили на трое суток за решетку.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в Отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Санкт-Петербургу.

45-летний петербуржец отказывался выплачивать алименты собственной дочери. Несмотря на то, что его обязали рассчитаться, долг продолжал расти и составил более 100 тысяч рублей. Мужчине пригрозили тем, что арестуют его автомобиль – злостный нарушитель заявил, что не может обойтись без личной машины, так как добирается на ней до работы вместе с приятелем.

Этот аргумент судебного пристава не убедил. Позже выяснилось, что сослуживец алиментщика тоже должен своей дочери и уже привлекался к административной ответственности.

Оба мужчины, помимо всего прочего, работали охранниками неофициально, что тоже повлечет за собой дальнейшие разбирательства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что житель Пушкина оплатил алименты в обмен на водительские права.