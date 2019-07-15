Житель Пушкина оплатил алименты в обмен на водительские права

Жителю города Пушкин пришлось погасить алиментные долги для замены старого водительского удостоверения на новое.

В Пушкинском РОСП УФССП по Санкт-Петербургу в отношении мужчины 1989 года рождения было возбуждено исполнительное производство. Он был обязан по решению суда к уплате алиментов на содержание сына 2017 года рождения, долг перед которым составил 229 тысяч рублей. Судебный пристав вынес ему постановление об ограничении выезда за пределы РФ, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу.

Как раз в этот момент у должника истек срок водительского удостоверения, поменять ему его не удалось по причине неисполненных обязательств по решению суда. Мужчина отправился в районный отдел судебных приставов, где узнал, что его ждет привлечение к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»). После чего, ложник оперативно перевел нужную сумму на счет взыскательницы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что злостный алиментщик поедет в колонию-поселение.