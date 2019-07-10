Злостный алиментщик поедет в колонию-поселение

Далеко не все отцы заботятся о своих детях, некоторых к этому принуждает суд. Фото: pixabay.com

Далеко не все отцы заботятся о своих детях, некоторых к этому принуждает суд. Фото: pixabay.com

Прокуратура Петроградского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении отца, обвиняемого в неуплате алиментов несовершеннолетней дочери.

Суд установил, что Вадим Филимонов, прекрасно зная и об исполнительном производстве, и о судебном приказе, игнорировал законные и обоснованные требования, сообщает городская прокуратура. В результате нерадивый папаша задолжал дочке с сентября 2018 по апрель 2019 года более 70 тыс. рублей.

Суд признал Филимонова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и приговорил его к лишению свободы сроком на 9 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Вину свою мужчина не признал, и, поскольку приговор еще не вступил в законную силу может оспорить решение суда.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мать ребенка-инвалида заплатила алименты, чтобы не отняли гараж