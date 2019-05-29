Мать ребенка-инвалида заплатила алименты, чтобы не отняли гараж

Долг жительницы Петербурга превысил 200 тысяч, и судебные приставы решили описать имущество.

Жительница Санкт-Петербурга погасила долг перед ребенком, когда судебные приставы собрались продать ее гараж, сообщили Gazeta.SPb в УФССП Петербурга 29 мая.

Ребенок учится в коррекционной школе Приморского района Санкт-Петербурга для детей с ограниченными возможностями. Суд постановил, что одна шестая доходов матери должна выплачиваться в пользу школы. Женщина долго уклонялась от выплаты этих средств, и долг вырос до 200 тысяч рублей.

Судебные приставы Петербурга выяснили, что у женщины в Кронштадте есть гараж. Его описали и арестовали. Должнице пригрозили, что продадут имущество, и она за неделю погасила долг, сообщили в УФССБ Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Гатчине проверили детские лагеря.