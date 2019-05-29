Прокуратура провела проверку готовности летних оздоровительных лагерей Гатчины

В преддверии летней оздоровительной кампании для детей прокуратура выявила ряд нарушений готовности юрлиц, осуществляющих деятельность по организации летнего отдыха и оздоровления в Гатчине.

Как сообщают в ведомстве, в ходе проверок было установлено, что для обеспечения безопасного отдыха несовершеннолетних детей в лагере МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» и ИП Пинаева Д.С. не заключены договоры на охрану объектов с охранной организацией.

В ООО «Пегас», который должен оказывать услуги по питанию в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания, пять работников не прошли обязательные психиатрические освидетельствования.

Кроме того, в МБОУ «Гатчинская НОШ №5» и МБОУ «Сиверская ООШ» на момент проверки не были соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы.

Прокуратура потребовала устранить факты нарушений до начала заезда детей в летние оздоровительные лагеря.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что прокуратура выявила нарушения у ряда компаний в Кронштадте.