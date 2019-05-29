Прокуратура выявила нарушения у ряда компаний в Кронштадте

Прокуратура Кронштадтского района провела проверку соблюдения требований закона о беспрепятственном доступе инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

В результате проверки у ряда компаний — ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», ФГУП «Почта России», МФЦ Кронштадтского района— были выявлены серьезные нарушения.

Пандусы у зданий, занимаемых компаниями, не соответствовали нормативам, их поверхность находились в недопустимом состоянии, имелись резкие изменения уклона, таблички со шрифтом Брайля были размещены с нарушениями норм, сообщает Прокуратура Петербурга.

Также было выявлено отсутствие тактильно-контрастных маркировок лестницы, нарушены нормативы по минимальному размеру для приема посетителей на кресле-коляске, а пути движения ограничены.

Прокуратура района внесла представления с требованием устранить нарушения, а также привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.