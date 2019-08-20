Ушла из жизни актриса Александра Назарова

В возрасте 79 лет скончалась народная артистка России Александра Назарова, известная по роли в сериале «Моя прекрасная няня».

В столице на 80-м году жизни ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова. Об этом сообщает официальный сайт Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой.

«Не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим», — говорится в сообщении театра.

По словам замхудрука театра им. М. Н. Ермоловой Галины Боголюбовой, актриса страдала от болезни легких. Назарова с июля лежала в больнице, пытаясь восстановить здоровье. Она также добавила, что за время лечения, артистка «и на трубках лежала, и в кому впадала».

Место и время прощания с Александрой Назаровой пока неизвестны.

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