Певица Олеся Яковлева трагически погибла в Приморье

Певица Олеся Яковлева трагически погибла в Приморье
По информации местных СМИ, женщина утонула. Фото: facebook

Российская певица Олеся Яковлева погибла в Приморье. Ей было 35 лет. Об этом сообщил друг исполнительницы Вадим Павлов.

«Только что мне принесли скорбную весть. Не стало ещё одного моего хорошего друга, замечательного и яркого человека, нашей землячки, солистки Приморской филармонии, финалиста Приморского конкурса «Пирамида», участницы конкурсов «Океанский проспект», «Бродвей», «СТС зажигает супер звезду» — Олеси Яковлевой», — написал ее друг на странице в фейсбуке.

По информации местных СМИ, женщина утонула. У нее остался супруг и четырехлетний сын.

Прощание с артисткой состоится 21 августа.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ушла из жизни литературный критик Елена Макеенко. Елена Макеенко была сооснователем и соредактором онлайн-журнала Siburbia. Ей приходилось сотрудничать с такими изданиями, как «Афиша Daily», The Village, Booknik, Esquire, «Новый мир». Кроме того, она вела обзор современной русской литературы на сайте «Горький».

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