Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вернутся в четвертой «Матрице»

Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Фото: кадр из фильма "Матрица"

Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Фото: кадр из фильма "Матрица"

Четвертый фильм «Матрицы» официально в работе. Режиссером нового фильма станет Лана Вачовски. Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити.

Руководитель студии Warner Bros. Pictures Тоби Эммерих сделал официальное заявление о съемках нового фильма в понедельник. Продюсерами нового фильма станут Лана Вачовски и Грант Хилл, а сценаристами — Лана Вачовски, Александр Хемон и Дэвид Митчелл.

Как и предыдущие фильмы трилогии, продолжение станет совместным производством студии Warner Bros. и кинокомпании Village Roadshow Pictures.

Первый фильм «Матрица» вышел на экраны в 1999 году. Фильму удалось собрать 463,5 млн долларов при бюджете в 63 млн долларов. Еще две части трилогии зрители увидели весной и осенью 2003 года. «Матрица: Перезагрузка» заработал 742,1 млн долларов и на короткое время стал абсолютным рекордсменом кинопроката в России, а триквел «Матрица: Революция» собрал 427,3 млн долларов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Вачовски планируют переснять «Матрицу».