Вачовски планируют переснять «Матрицу»

По истечении 20 лет сестры Лана и Лилли Вачовски решили переснять трилогию «Матрица», вышедшую на экраны 20 лет назад. Об этом сообщает КиноNews.ru.

По словам американского режиссера Чада Стахелски, он счастлив, что сёстры Вачовски планируют снять четвёртый фильм, который представит расширенную версию того, «что мы все обожаем».

Стахелски также отметил, что он бы вновь хотел поработать каскадером в картине Вачовски .

Напомним, что Стахелски, работал на съемках трилогии дублером Киану Ривза, который сыграл в фильме роль Нео.

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