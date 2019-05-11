Вачовски планируют переснять «Матрицу»

Фото: Medium.com
Фото: Medium.com

По истечении 20 лет сестры Лана и Лилли Вачовски решили переснять трилогию «Матрица», вышедшую на экраны 20 лет назад. Об этом сообщает КиноNews.ru.

По словам американского режиссера Чада Стахелски, он счастлив, что сёстры Вачовски планируют снять четвёртый фильм, который представит расширенную версию того, «что мы все обожаем».

Стахелски также отметил, что он бы вновь хотел поработать каскадером в картине Вачовски .

Напомним, что Стахелски, работал на съемках трилогии дублером Киану Ривза, который сыграл в фильме роль Нео.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что приезд актера Киану Ривза на съемки в Петербург взволновал пользователей соцсетей. По неизвестным причинам актер прилетел без всякого предупреждения в Северную столицу. Однако петербуржцы узнали звезду и даже запечатлели его на фото и видео.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
вачовски киану ривз матрица
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Взрывы и выстрелы в Полежаевском парке напугали петербуржцев
Камчатский медведь утащил у охотников продукты (видео)
Бритни Спирс ушла из зала суда босиком (фото)
В Гатчине загорелся двухэтажный деревянный дом (видео)
Как западные спецслужбы шпионили за СССР на парадах
Вачовски планируют переснять «Матрицу»
Водитель Fiat в смертельном ДТП на Кушелевской был пьян
В больницу Всеволожска привезли мужчину с переломом черепа