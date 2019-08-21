Единый день трудоустройства пройдет в Ленобласти

Откроется ярмарка вакансий, питч-сессии и интерактивный фестиваль.

В учебном комплексе «Ленэнерго» 18 сентября пройдут главные события Единого дня труда. Все начнется с питч-сессии на тему «Квалифицированные кадры – в поисках новых точек роста», в ней примут участие профессионалы из разных сфер.

Интерактивный фестиваль «Work-fest» также пройдет на площадке «Ленэнерго». Фестиваль проводится в Петербурге уже второй раз, в этом году в нем примут участие более ста школьников и студентов. Для участников будет проводиться марафон профессий, где каждый попробует себя в технической специальности.

Ярмарки вакансий пройдут на всей территории Ленинградской области в этот день, их организует Биржа труда.

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