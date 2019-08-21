В Петербурге открывается фестиваль польского кино

В Петербурге открывается фестиваль польского кино
Все желающие могут насладиться картинами польских режиссеров. Фото: Pixabay

Сегодня начинаются просмотры в кинотеатре «Великан Парка», вход свободный.

Ежегодный фестиваль в этом году посвящен годовщинам со дня окончания мировых войн. В организации мероприятия участвует киноклуб «Синемаграфия» и Польский институт. Программа откроется фильмом, который положил начало польскому кинематографу – фильмом «Канал» Анджея Вайды 1956 года.

Будут показаны и фильмы молодых польских режиссеров, в их числе картины Агнешки Смольчински. Она представит петербургской публике хоррор-мюзикл «Дочери танцпола» и мистическую драму «Фуга».

В центре внимания окажется историческая драма «Камердинер», она расскажет историю жертв первого геноцида фашистской Германии.

Трагикомедия «7 чувств», работа еще одного классика польского кино Марека Котерского завершит показы.

Продлится фестиваль до 25 августа, вход на просмотры свободный.

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