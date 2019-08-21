В Колпино пройдет велопробег ко Дню флага России

В Колпино пройдет велопробег ко Дню флага России
В Петербурге пройдет велопробег. Фото: pixabay.com

Массовый велопробег состоится в Колпинском районе Петербурга 25 августа. Заезд приурочен ко Дню государственного флага Российской федерации.

Регистрация участников начнется в 11:00 у КДЦ «Ижорский» на Советском бульваре. Участники стартуют в час дня. Маршрут гонки пройдет по Адмиралтейской, Пролетарской улицам, по улице Бр. Радченко, далее — по проспекту Ленина и Советскому бульвару. Завершиться велопробег у КДЦ «Ижорский».

Присоединиться к горожанам обещают глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий, глава МО г. Колпино Олег Милюта и глава местной администрации МО г. Колпино Евгений Лащук.

На финише участников ждут конкурсы, игры, розыгрыши и другие активности. Главный приз лотереи — три сертификата на покупку велосипеда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург присоединился к всероссийской акции «Веломагистраль 2019».

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