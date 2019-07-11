В Петербурге состоится массовый велопробег

В этом году Санкт-Петербург впервые присоединится к традиционной всероссийской акции «Веломагистраль 2019».

В Северной столице велопробег пройдет 28 июля. Акция имеет всероссийский масштаб. Мероприятие будет проходить и в других городах: в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Перми.

Дистанции в велопробеге внушительные: 50 и 70 километров. В Санкт-Петербурге начало объявлено в 12:00 28 июля. Старт маршрута положен от Московской площади. Принимать учатие могут все желающие, однако нужно пройти предварительную регистрацию.

По словам организаторов, на протяжении всего маршрута есть чек-поинты с водой и плюшками от партнеров мероприятия. Все точки можно проходить самостоятельно, либо в составе большой колонны. Все участники будут награждены на финише сувенирами от организаторов и партнеров.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартует Балтийская яхтенная неделя.