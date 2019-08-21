В Петербурге омбудсмен обратился в ЦИК с обвинениями к ГИК

Уполномоченный по правам человека Александр Шишлов обратился к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой.

В своем письме Александр Шишлов сообщает, что Городская избирательная комиссия игнорирует и нарушает решения ЦИК.

Избирательна комиссия Санкт-Петербурга приняла решение не устанавливать камеры на избирательных участках пригорода, она назвала из «дачными». Омбудсмен считает это серьезным нарушением гласности и лишением граждан возможности наблюдать за ходом выборов, об этом написано в направленном им письме.

Также правозащитник возмущен игнорированием Горизбиркомом жалоб кандидатов от партии «Яблоко», их пересмотр Горизбирком растянул на 12 дней.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что петербуржцы не верят «корочкам».