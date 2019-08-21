Петербуржцы не верят “корочкам”

Петербуржцы не верят “корочкам”
Некоторые считают, что сертификаты показывают способность человека обучаться. Фото: pixabay.com

Практика специалистов значит для жителей Северной столицы больше, чем сертификаты и дипломы.

Жителей Санкт-Петербурга спросили о важности наличия сертификата у специалистов. Выяснилось, что большинство не слишком склонны доверять профессионалам просто из-за факта наличия у них “корочки”.

Только 13% респондентов считают, что сертификат о прохождении курса можно счесть гарантом профессионализма, сообщили GazetaSPb 21 августа аналитики соцсети “Фотострана”, которые опросили 900 жителей Петербурга.

Около 38% опрошенных считают сертификат показателем умения обучаться, но не доказывают знаний по необходимому предмету — иными словами, уверены, что профессия дается только с практикой. Еще 40% вообще не считают диплом или сертификат важным — подтверждение знаний проявляется через умение их применять.

Ранее GazetaSPb рассказала об изменениях в ЕГЭ в 2020-ом году.

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Петербуржцы не верят “корочкам”
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