Стали известны, какие изменения ждут ЕГЭ в 2020 году

Разработчики заданий уже готовятся к следующему выпуску школьников – пока серьезных изменений не предвидится.

Об этом стало известно сегодня, 19 августа. Обо всем сообщает издание «Российская газета». Уточняется, что опубликованы пока только проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год.

Пока что ничего принципиально нового вводить не стали. В экзамене по физике введут дополнительное задание с развернутым ответом. Также в тексте усложнят задание, в котором проверяются знания астрофизики.

В экзамене по обществознанию незначительно изменится задания номер 28 и 29. Формулировки заданий решили детализировать. Что касается русского языка, истории и географии, то там изменились критерии оценок некоторых заданий.

Больше всего изменений в экзаменах по китайскому языку, так как он является самым молодым – его впервые сдавали в текущем году. В других же ничего нового не предвидится.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербургскую комиссию по ЕГЭ проверили после ухудшения самочувствия школьника на экзамене.