Петербургскую комиссию по ЕГЭ проверили после ухудшения самочувствия школьника на экзамене

Петербургскую комиссию по ЕГЭ проверили после ухудшения самочувствия школьника на экзамене
Мальчик выходил из кабинета во время экзамена пять раз. Фото: pixabay.com

Из-за плохого самочувствия петербургский школьник плохо сдал ЕГЭ по физике. Мама мальчика уверена, что на неважное самочувствие сына на момент проведения экзамена никто не обратил внимания.

Как сообщает пресс-служба детского омбудсмена по Санкт-Петербургу Светланы Агапитовой, Комитет по образованию и гос. экзаменационная комиссия провели расследование по данному делу.

Сотрудники ведомства изучили материалы с камер видеонаблюдения, на которых было зафиксировано пять выходов мальчика из аудитории на протяжении всего экзамена. Школьник находился в туалете от 3 до 19 минут. Один из организаторов провожала его и предлагала обратиться в медпункт, однако мальчик каждый раз отказывался.

Позднее мальчик все же посетил медицинский кабинет, но от предложения прервать экзамен отказался. Экзаменационный бланк он сдал комиссии за полчаса до завершения экзамена.

В результате проверки ГЭК постановила, что нарушения проведения экзамена не было.

Сотрудники также отметили, что часто стресс является поводом плохого самочувствия. В такие периоды ребенку важна поддержка близких.

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