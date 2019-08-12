Петербургскую комиссию по ЕГЭ проверили после ухудшения самочувствия школьника на экзамене

Мальчик выходил из кабинета во время экзамена пять раз. Фото: pixabay.com

Мальчик выходил из кабинета во время экзамена пять раз. Фото: pixabay.com

Из-за плохого самочувствия петербургский школьник плохо сдал ЕГЭ по физике. Мама мальчика уверена, что на неважное самочувствие сына на момент проведения экзамена никто не обратил внимания.

Как сообщает пресс-служба детского омбудсмена по Санкт-Петербургу Светланы Агапитовой, Комитет по образованию и гос. экзаменационная комиссия провели расследование по данному делу.

Сотрудники ведомства изучили материалы с камер видеонаблюдения, на которых было зафиксировано пять выходов мальчика из аудитории на протяжении всего экзамена. Школьник находился в туалете от 3 до 19 минут. Один из организаторов провожала его и предлагала обратиться в медпункт, однако мальчик каждый раз отказывался.

Позднее мальчик все же посетил медицинский кабинет, но от предложения прервать экзамен отказался. Экзаменационный бланк он сдал комиссии за полчаса до завершения экзамена.

В результате проверки ГЭК постановила, что нарушения проведения экзамена не было.

Сотрудники также отметили, что часто стресс является поводом плохого самочувствия. В такие периоды ребенку важна поддержка близких.

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