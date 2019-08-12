HeadHunter рассказал, с какими рисками сталкиваются студенты при поиске работы

Среди общего числа соискателей 14% занимают студенты и выпускники.

Аналитики сервиса HeadHunter, который помогает пользователям найти работу, выяснили, есть ли в городе работа для молодых петербуржцев.

Специалисты проанализировали резюме студентов, оказывается, что большая часть из них готова уехать на заработки за границу. В среднем каждый из соискателей рассчитывает на месячную зарплату не менее 30 тыс. рублей. Компании в среднем предлагают 33 тыс. рублей за месяц труда.

Кроме того аналитики отмечают, что именно начинающие специалисты попадают в зону риска. Это связано с тем, что не все работодатели готовы учить работника, а также дать ему время на получение опыта в своей организации.

Компания отмечает, что важен не только теоретический набор знаний, но и способность быстро адаптироваться к новым условиям труда.

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