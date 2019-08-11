Из российских колледжей исчезнет около 100 специальностей

Около 100 специальностей и профессий, которым за последние годы никто, или почти никто, не обучался уберут из списка доступных вариантов для обучения.

Распрощаться придётся с такими специальностями как «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники» и «радиооператор». Соответствующую информацию довела до сведения общественности министр просвещения России Ольга Васильева в интервью Российской Газете.

Причиной подобного решения она назвала либо исчезновение специальностей, либо их глобальное изменение. Кроме того, ряду специальностей теперь обучают на месячных курсах, что отменяет необходимость обучать им несколько лет по программам среднего профессионального образования

На смену этим специальностм придут новые: «мехатроника и мобильная робототехника», «аддитивные технологии», «техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства» и «графический дизайн».

Изменения вступят в силу с 1 сентября грядущего 2020-го года.

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