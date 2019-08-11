Аспирант ИТМО признан лучшим программистом мира по версии Google

Геннадий Короткевич победил в конкурсе Google Code Jam — это уже шестая его победа подряд.

Второе и третье места в конкурсе заняли японец Макото Соэджима и студент Массачусетского института технологий Эндрю Хе. Всего в конкурсе участвовали более 50 тысяч программистов, которые решали программистские задачи онлайн. По итогу из них было выявлено 25 лучших, которые сошлись в финале, который проводится очно в Сан-Франциско. В него вышло ещё двое выпускников ИТМО — Борис Минаев и Евгений Капун, сообщили в пресс-службе ИТМО.

Помимо шестикратной победы в конкурсе Googe, за спиной у Короткевича двукратная победа в чемпионате по программированию ICPC, пятикратное лидерство в соревновании «Яндекс.Алгоритм» и многочисленные победы в иных российских и международных конкурсах.

Меж тем, в Петербурге проходят иные соревнования — ранее GazetaSPb писала, что 11 августа парусная регата стартует из города Сосновый Бор.