Очередной этап парусной регаты стартует из Соснового Бора

Участники регаты, проводимой в рамках Санкт-Петербургской Парусной Недели, стартуют сегодня, 11 августа из города Сосновый Бор.

Соревнования проводятся на призы капитана порта Усть-Луга с 11 по 12 августа. Конечная цель яхт — остров Гогланд. После проведения однодневной гонки вокруг острова Гогланд участники регаты возьмут курс на Выборг, затем, на Приморск. Завершится регата в Кронштадте 18 августа. Помимо этого будет проведено несколько коротких гонок, призы для которых предоставит управление ФСБ, комитет по туризму Ленинградской области и яхт-клуб Койвисто.

Санкт-Петербургская парусная неделя была организована в 1898 году, сообщает Яхт-радио. Возрождена в 1997 году. Текущая регата является 23-ей по счёту.

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