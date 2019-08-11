Стала известна программа благоустройства Курортного района Петербурга

Более 80 мероприятий по благоустройству территории и строительству социальных объектов будет завершено в районе до 2023 года.
Программа была представлена жителям на общем собрании, пишет Город+.
Среди озвученных проектов:
- В Сестрорецке планируется благоустроить сквер Чернобыльцев, создать прогулочную зону от Привокзальной площади до Водосливного канала, а также пешеходные дорожки в сквере вдоль Приморского шоссе. В центре города будет реконструирован сквер с фонтаном.
- Водопроводную станцию «Дюна» и магистральные водоводы до поселков Белоостров, Солнечное, Репино и Комарово будут построены с целью обеспечить население качественной водопроводной водой.
- До 2023 года «Ленсвет» завершит создание уличного освещения по 170 адресам. 173 адреса будут газифицированы при помощи государства до 2020 года.
- Автомобильный путепровод будет построен в районе железнодорожного переезда «Рощинское шоссе — граница Петербурга».
- В Сестрорецке завершится строительство родильного дома, снабжённого оборудованием для проведения процедура ЭКО и послеродовой реабилитации рожениц. На территории больницы №40 планируется построить лечебно-реабилитационный корпус на 480 коек. В 2020-м году запустят детскую поликлинику в Зеленогорске.
- Завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром-детям», оснащённого двумя бассейнами, двумя спортивными залами и ледовой ареной. В текущем 2019-м году будет открыт детский сад в Зеленогорске на 90 мест. До 2021-го года будут введены в эксплуатацию дом детского творчества, пять школ и ещё три детских сада.
- На набережной Строителей в Сестрорецке появится новое здание Дома культуры, в парке Зеленогорска — Киноконцертный комплекс с кинотеатром, концертной площадкой и местами для выставок.
Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что фестиваль «Ночь Света» пройдёт в Гатчине 19-20 августа текущего года.