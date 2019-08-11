Стала известна программа благоустройства Курортного района Петербурга

В программе благоустройства - строительство больниц, детских садов и прогулочных пространств. Фото: pixabay.com

В программе благоустройства - строительство больниц, детских садов и прогулочных пространств. Фото: pixabay.com

Более 80 мероприятий по благоустройству территории и строительству социальных объектов будет завершено в районе до 2023 года.

Программа была представлена жителям на общем собрании, пишет Город+.

Среди озвученных проектов:

В Сестрорецке планируется благоустроить сквер Чернобыльцев, создать прогулочную зону от Привокзальной площади до Водосливного канала, а также пешеходные дорожки в сквере вдоль Приморского шоссе. В центре города будет реконструирован сквер с фонтаном.

Водопроводную станцию «Дюна» и магистральные водоводы до поселков Белоостров, Солнечное, Репино и Комарово будут построены с целью обеспечить население качественной водопроводной водой.

До 2023 года «Ленсвет» завершит создание уличного освещения по 170 адресам. 173 адреса будут газифицированы при помощи государства до 2020 года.