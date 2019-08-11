В Гатчине пройдёт международный фестиваль «Ночь света»

В Гатчине пройдёт международный фестиваль &#171;Ночь света&#187;
Гатчинские ночи расцветут огнём в течение двух дней. Фото: vk.com/gatchinanights

Фестиваль пройдёт в Дворцовом парке музея-заповедника «Гатчина» 16 и 17 августа текущего 2019 года.

Темой этого года станет «Вода».

«Вода – это и неизведанные глубины, и зеркало поверхности; это философия и эмоции, умиротворение и агрессия, любовь и ненависть, приливы и отливы», — говорится на официальном портале фестиваля.

На фестивале ожидают увидеть световые арт-объекты, видеомэппинг на Иорданском фасаде Гатчинского дворца, мультимедийное шоу фонтанов и фейеверк на Белом озере.

Кроме этого, на проходящем тематическом конкурсе «Отражения» примут участие 18 работ, среди авторов которых студенты, художники и дизайнеры. Онлайн-голосование за приз зрительских симпатий пройдёт на официальном сайте фестиваля.

Ранее GazetaSPb писала, что в Петербурге на Невском проспекте состоялось импровизированное байк-шоу.

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В Гатчине пройдёт международный фестиваль «Ночь света»
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