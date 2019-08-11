Огненный шторм на мотоциклах прошёлся по Невскому

Огненный шторм на мотоциклах прошёлся по Невскому
Байкеры в последние дни становятся популярными ньюс-мейкерами. Фото: instagram.com/vachaganovna

Фаер-шоу устроили байкеры, прокатившиеся по Центральному району Северной столицы.

Сигнальные ракеты и фаеры создали настоящую дымовую завесу на Невском проспекте. Мотопарад проходил поздно вечером 10 августа, пишет «Мойка78». Зрителями стали случайные прохожие и припозднившиеся граждане, спешащие на станцию метро «Гостиный двор».

Это произошло одновременно с грандиозным байк-шоу в Севастополе, которое возглавил президент России Владимир Путин.

Ранее GazetaSPb писала, что президент России приехал поздравить «Ночных волков» на мотоцикле.

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Огненный шторм на мотоциклах прошёлся по Невскому
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