Путин приехал на мотоцикле поздравить «Ночных волков»

На байк-шоу в Крыму глава государства прибыл, как и все – на байке.

Сегодня участники группировки «Ночные волки» устраивают шоу в Крыму. Владимир Путин прибыл на событие на байке и лично поздравил организаторов и гостей с открытием мероприятия.

Как сообщают РИА Новости, Владимир Владимирович был в сопровождении главы Крыма Сергея Аксенова. На мотоцикле президента развевался флаг России.

В своей речи Путин поздравил байкеров с юбилеем фестиваля – в этом году ему исполнилось 10 лет. Байк-шоу носит название «Тень Вавилона» и все время своего существования проводится на крымском полуострове, а также носит патриотическую тематику.

Ранее GazetaSPB сообщила о реакции российских политиков на поднятие украинского флага в крыму.