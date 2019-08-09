Украинский флаг в Крыму расценили как провокацию

Российские политики подчеркнули, что считают случившееся именной «мелкой провокацией».

Об этом стало известно сегодня, 9 августа. Все началось с поста в Facebook, автором которого стал советник председателя Херсонской обладминистрации Богдан Ковалев. Он написал, что установил украинский флаг в Судаке и проиллюстрировал слова видеозаписью.

На поступок уже отреагировали российские политики. Так, сенатор Сергей Цевок рассказал, что инцидент не заслуживает общественного внимания. Он убежден, что флаг подняли на пару минут ради ролика, а затем опустили. Это, по мнению Цевока, «мелкая провокация», передает РБК.

Того же мнения придерживается депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. Он отметил, что это не только провокация, но также «фантазия националистов».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Украина позволила российскому самолету пролететь через свое воздушное пространство.