Украина позволила российскому самолет пролететь через свое воздушное пространство

Украинские диспетчеры позволили российскому самолету пролететь над своей территорией, несмотря на запрет.

Инцидент произошел в среду, 7 августа. Об этом сообщает «Украэроуха» в Facebook. В сообщении отмечено, что самолет российской авиакомпании «Глобус» Boeing-738 REG -VQBMG, следующий из итальянского города Бари в Москву, запросил разрешение на использование воздушного пространства Украины для того, чтобы предотвратить аварийное положение из-за грозы, которая проходила над территорией Беларуси и Словакии.

Указано, что самолет пробыл в небе над Украиной 26 минут.

Украина ввела запрет на заход в воздушное пространство для российских авиаперевозчиков в 2015 году. В тот же года Россия ввела ответные меры, запретив украинским авиакомпаниям пролетать над российской территорией.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что украинцы впали в истерику из-за российского флага в испанском отеле. Туристы из Украины, отдыхавшие в испанском отеле, закатили скандал из-за российского флага, который висит в гостиничном ресторане.