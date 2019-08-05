Украинцы впали в истерику из-за российского флага в испанском отеле

Несколько украинских туристов заметили российский флаг во время ужина и начали требовать у персонала отеля, чтобы его сняли. Фото: David Plaster/ Facebook

Несколько украинских туристов заметили российский флаг во время ужина и начали требовать у персонала отеля, чтобы его сняли. Фото: David Plaster/ Facebook

Туристы из Украины, отдыхавшие в испанском отеле, закатили скандал из-за российского флага, который висит в гостиничном ресторане.

Инцидент произошел в четырехзвездочном отеле в испанском городе Салоу. О случившемся рассказал очевидец Дэвид Пластер в Facebook. По его словам, несколько украинских туристов заметили российский флаг во время ужина и начали требовать у персонала отеля, чтобы его сняли. Администратор отеля ответил на их просьбу, заявив что «является сторонником российской политики и что его позиция — это позиция всей Испании».

Пластер добавил, что для того, чтобы продемонстрировать презрение к гражданам Украины, аниматоры начали исполнять русские военные песни в качестве развлекательной программы после случившегося. Многие пользователи раскритиковали и подняли на смех поведение туристов из Украины. «В очередной раз опозорились. Стыдоба», — написала одна из комментаторов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пользователи соцсетей глумятся над украинским журналистом, который призвал ввести в Россию войска.