Пользователи соцсетей глумятся над украинским журналистом, который призвал ввести в Россию войска

Пользователи соцсетей глумятся над украинским журналистом, который призвал ввести в Россию войска
Фото: Pixabay

Бывший редактор Forbes призвал поддерживать таким образом демократии.

Пост был опубликован 28 июля в Facebook. Максим Кухар написал на своей странице, что «к границе надо срочно подтянуть несколько лучших бригад и начать их обучать законам РФ». Вместо того, чтобы испугаться, россияне посмеялись – они сопроводили призывы журналиста смехом, некоторые посоветовали мужчине обратиться к психиатру и обсудить с ним странные мысли.

Люди также отметили, что шутка намного удачнее, чем у некоторых комиков, а другие подчеркнули, что у Украины нет сильной армии, которая могла бы принять участие в операции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что украинские морпехи устроили на Донбассе бунт. Зачинщиком был старший матрос Роман Бондаренко, который подбивал сослуживцев не выполнять приказы. Ранее матрос был на хорошем счету и даже 3 недели назад получил премию в 10 тыс. гривен за особые успехи в борьбе против Донецкой самопровозглашенной республики.

журналист украина
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