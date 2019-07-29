Пользователи соцсетей глумятся над украинским журналистом, который призвал ввести в Россию войска

Бывший редактор Forbes призвал поддерживать таким образом демократии.

Пост был опубликован 28 июля в Facebook. Максим Кухар написал на своей странице, что «к границе надо срочно подтянуть несколько лучших бригад и начать их обучать законам РФ». Вместо того, чтобы испугаться, россияне посмеялись – они сопроводили призывы журналиста смехом, некоторые посоветовали мужчине обратиться к психиатру и обсудить с ним странные мысли.

Люди также отметили, что шутка намного удачнее, чем у некоторых комиков, а другие подчеркнули, что у Украины нет сильной армии, которая могла бы принять участие в операции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что украинские морпехи устроили на Донбассе бунт. Зачинщиком был старший матрос Роман Бондаренко, который подбивал сослуживцев не выполнять приказы. Ранее матрос был на хорошем счету и даже 3 недели назад получил премию в 10 тыс. гривен за особые успехи в борьбе против Донецкой самопровозглашенной республики.