Украинские морпехи устроили на Донбассе бунт

Эдуард Басурин рассказал, что украинские морпехи не хотят воевать за одну только идею. Фото: youtube.com

Эдуард Басурин рассказал, что украинские морпехи не хотят воевать за одну только идею. Фото: youtube.com

Украинские морпехи устроили на Донбассе бунт, требуя доведения вещевого и продовольственного снабжения до норм, установленных для передовых позиций.

Об открытом неповиновении украинских военных командованию сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, его обращение опубликовано на YouTube. Он рассказал, что зачинщиком был старший матрос Роман Бондаренко, который подбивал сослуживцев не выполнять приказы. Ранее матрос был на хорошем счету и даже 3 недели назад получил премию в 10 тыс. гривен за особые успехи в борьбе против Донецкой самопровозглашенной республики.

Сейчас, по данным Басурина, в первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении работают следователи СБУ и военная прокуратура. Ранее в ДНР заявляли, что материальное обеспечение украинских войск ухудшается, и это влечет за собой участившиеся случаи неповиновения и дезертирства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что спецназ Украины поехал подавлять беспорядки на Донбассе