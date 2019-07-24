Спецназ Украины поехал подавлять беспорядки в Донбассе

Спецназ Украины поехал подавлять беспорядки в Донбассе
Спецназ едет в город для “недопущения осложнения оперативной обстановки”. Фото: МВС Украины

Жители Покровска вышли на улицы 22 июня из-за нарушений на выборах.

Жители Покровска (Донецкая область) вышли на улицы в знак протеста против нарушений на выборах в Верховную Раду. МВД Украины отправило в город отряд спецназа, о чем сообщило МВД Украины на странице в Facebook 24 июля.

В Окружной избирательной комиссии до сих пор подсчитывают голоса после выборов. Жители Украины голосовали за новых членов парламента 21 июля. На голосование пришли почти 50% населения — но это самая низкая явка на парламентские выборы в Украине. Лидирующие позиции (около 40% мест) имеет партия “Слуга народа” президента Зеленского.

Покровск до 2016 года имел название Красноармейск. Его население составляет около 75 тысяч человек. Спецназ едет в город для “недопущения осложнения оперативной обстановки”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Украине закончились досрочные выборы.

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Спецназ Украины поехал подавлять беспорядки в Донбассе
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