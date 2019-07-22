На Украине закончились досрочные выборы

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com

По результатам всеобщих выборов произойдет почти полная смена состава Верховной рады Украины. Будет сформован новый состав правительства страны.

На Украине подошел к концу досрочный этап всеобщих выборов. Голосование признано общенациональным референдумом о доверии реформам, которые были озвучены действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ночь на 22 июля была опубликована информация от экзит-полов, согласно которой Верховная рада будет обновлена более чем наполовину. Отмечается, что подавляющее большинство депутатов ранее не входили в состав парламента.

Владимир Зеленский заявлял, что премьер-министром станет экономист, который не связан ни с одной из партий, сообщает издание «Коммерсант».

За партию Зеленского «Слуга народа» проголосовало более 44%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Надежда Савченко получила восемь голосов на выборах в Раду.

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