СМИ: Савченко получила восемь голосов на выборах в Раду

В избирательном округ №51 в Донецкой области победил Александр Ковалев.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем сообщает «Общественное ТВ». В своем Facebook заместитель партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяна Проторченко выразила благодарность каждому, кто поддержал кандидата, а также раскритиковал всех остальных.

«В Донбассе сделали другой выбор. Желаю всем получить то, что выбрали. Украинцы в Донбассе пока мало что поняли»,

— написала она.

Надежда Савченко, к слову, баллотировалась кандидатом в депутаты в поселке Зайцево.

Напоминаем, что выборы в Украине прошли 21 июля. Больше всего голосов получила партия «Слуга народа», от которой выдвигался в президенты Владимир Зеленский. Второе место по популярности заняла «Оппозиционная платформа – за жизнь», тройку лидеров замыкает партия Петра Порошенко – «Европейская солидарность».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что названы первые результаты выборов в Верховную Раду.