Названы первые результаты выборов в Верховную Раду

Названы первые результаты выборов в Верховную Раду
Сегодня в Украине проходят досрочные выборы в парламент. Фото: pixabay.com

Партия “Слуга народа” получила 43% голосов избирателей.

В парламент Украины проходят пять партий. Больше всего голосов пока что получает партия президента Владимира Зеленского.

“Слуга народа” (партия президента) набирает 43% избирателей, сообщает сайт “Национального экзитпола” по состоянию на 18:00 21 июля.

“Оппозиционная платформа — За жизнь” набирает 11,5%. Ее возглавляет Виктор Медведчук, дочь которого крестил Владимир Путин. Партия Порошенко “Европейская солидарность заработала 8,9%. “Батькивщина” Юлии Тимошенко получила 7,6% голосов. Последней партией, чьи представители займут места в Верховной раде, стал “Голос”, которую собрал фронтмен “Океана Эльзы” Святослав Вакарчук.

Всего в раде 450 мест. До досрочных выборов “Европейская солидарность” имела большинство мест, на втором месте находился “Народный фронт”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что бессрочное перемирие на Донбассе продлилось 13 часов.

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